學倫整頓 通過賴清德提案 立委、總統參選人切結違者祭黨紀。曾薏蘋攝

民進黨今天中執會通過由黨主席賴清德提案的學倫爭議處理機制，賴親自說明，強調秉持誠信原則、公平公正及希望取得社會支持三原則。這次對象為即將登場的立委、總統參選人，都要簽切結保證，學位如出變造、造假、抄襲、由他人代筆等由黨紀處份。

賴清德表示，希望民進黨作為執政黨，做政治表率，其他的政黨也應該跟進，讓選舉回歸到政策辯論，而不只是在學位、學歷、學倫的問題上打轉，讓選舉能比較回歸理性，在政策上面來討論。

今天中執會通過，參與黨內提名公職候選人應簽署學位論文學術倫理聲明書，及建立學術倫理爭議處理機制事宜；鑒於2022年地方選舉論文抄議題成為選舉攻防焦點，影響社會觀感重創候選人及黨形象，擬定「學位論文學術倫理聲明書」，由民進黨擬參與提名的候選人具名簽署，以昭社會公信，同時強化黨內提名審核把關機制。

此外， 這份聲明書將作為審核候選人研究所以上學歷的重要依據，未簽署聲明書或未完成查對程序者，其研究所以上學位不列入民進黨黨提名所認可的學位；至於中央黨部得設立審查小組，對參與本黨提名公職候選人所列學位的論文查對，會請候選人說明。