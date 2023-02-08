由德國黑森州當代舞團藝術總監，布魯諾．漢德寧克（Bruno Heynderickx）所策劃的「聚焦」系列展演，將來自世界各國舞者及舞作賦予時代性的意義，同時突破自身傳統舞蹈與文化上的既定框架，今年推出「聚焦台灣」，邀請台灣多組舞蹈團隊、舞者齊聚德國演出，展現台灣舞蹈的能量。

本次獲邀舞作展現台灣藝術家對於個人及社會的探問，包括驫舞劇場、微光製造、丞舞製作團隊、小事製作，以及旅歐台灣舞者陳廣軒及盧美云，在3天內密集呈現5組創作。

驫舞劇場《自由步－一盞燈的景身》於德國「聚焦台灣」舞展演出。（陳長志攝，文化部提供）

演出作品包括《自由步－一盞燈的景身》，這是由驫舞劇場共同創辦人蘇威嘉呈現10年間，探索舞蹈身體線條中的細緻與極限，微光製造《捺撇》則表現編舞家王宇光對於親密關係的提問與反思，丞舞製作團隊《Timeless》描繪女性靈魂深處的母性美麗與堅韌，《怒》則以優美精準的舞蹈反映冷漠社會的壓迫，而旅歐舞者陳廣軒與盧美云共同創作的雙人小品《Voyage》，整部作品由女舞者腳踩在男舞者腳上跳舞，挑戰舞者對於身體控制的極限。

微光製造《捺撇》在德國「聚焦台灣」舞展演出。（陳又維攝，文化部提供）

此外，「聚焦台灣」系列舞展也特別邀請德國漢堡的台灣精品茶專業公司鹿野茶坊（Deerland Tea）與小事製作藝術總監楊乃璇合作，以鹿野茶房的品茶故事，融入演出劇場的吧台空間，呈現全新現地創作。