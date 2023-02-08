趙傳日前跟兒子前往國父紀念館欣賞燈會，跟兔年主燈「玉兔壯彩」拍照，趙傳是很傳統的男人，十分重視年節習俗，每年年前會去逛年貨大街，過年期間除了跟家人團圓吃飯，也會一起去走春，元宵節也一定會吃湯圓。他表示，看燈會是他每年的固定行程，今年燈會暌違23年重返台北，很重要也很難得，僅管天氣下雨，他仍照計劃前往。

趙傳日前去欣賞燈會，跟主燈拍照。（摘自趙傳臉書）

今年主燈「玉兔壯彩」呼應「光源台北」主題，展現台灣燈會從經典到創新的精神，趙傳覺得，今年燈會有很多未來元素，相當跟得上潮流，他看完也勉勵自己作音樂要跟上時代腳步。

61歲的趙傳，開工後馬上投入籌備全新單曲，他也覺得整個人應該要動起來，把體力練好，所以開工第一天就跑去打籃球，不料那天投籃特別準，太盡興，一打就是4小時，卻也因此累過頭，回家後全身痠痛，休息了一個禮拜，他打算下周再去打，希望可以維持運動一周兩次。

趙傳歌唱實力無庸置疑，去年在北流「人生大夢」演唱會叫好叫座，上月赴馬來西亞雲頂開唱也爆滿，主辦方邀約他下半年再去大馬加場演出，美加等城市也來邀約，他表示目前都還在談，不排除展開美加巡演。