英國國家經濟和社會研究所(NIESR)將今年的GDP成長率下調為0.2%，低於在11月提出的0.7%成長預測；同時預測2024年的成長率為1.0%，低於此前1.7%預期。

然而NIESR的經濟成長預測都比英國央行和國際貨幣基金(IMF)更為樂觀，後兩者都預測英國經濟在2023年會萎縮。

NIESR負責人Jagjit Chadha說，該預測描繪了「一幅令人難以置信和沮喪的情景」，尤其是生活水準在今年將陷入停滯。

NIESR指出，在2023/24財年裡，如果沒有實施其它協助方案，4分之1的英國家庭將無力支付食品和能源費用；而前一年的2022/23財年的比例為5分之1。

英國首相蘇納克(Rishi Sunak)曾表示，他的首要任務之一，就是確保今年通膨率減半。而隨著工人尋求更高的工資，英國現在正處於新一波的罷工浪潮之中。

Chadha說，整體而言，英國人必須承認，他們的實質所得已經下降，並且無法輕易地用提高工資來彌補。

然而NIESR認為通膨壓力將明顯地持續更久，因為剔除能源和食品的核心通膨看起來更有黏性，同時央行升息的影響是需要時間。

NIESR預計，消費者物價通膨要到2025年末才能重返2%的目標，今年的平均為8.3%，2024年為4.2%，是英國央行預測的兩倍多。