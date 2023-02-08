中油投入高階電池材料研發多年，今（8）日於高雄石焦站廠區舉行「鈦酸鋰（LTO）材料試量產工場廠房」上樑，預計年底可運轉，年產量千噸，成為國內唯一供應商用LTO材料的業者，進一步掌握利基型電池商機。

今天上樑典禮，由高雄市長陳其邁、經濟部國營會執行長劉明忠及中油董事長李順共同主持，祈祝工程順利。

高階鈦酸鋰電池芯具高安全性、超快速充放電及長壽命等特性，被高階電動車、電動巴士、以及大型基礎儲能系統大廠看中使用。

中油研發團隊藉由引入LTO材料改質方法、導入自動化連續製程，成功提升該材料的電容量並降低製造成本。為了商業化量產，中油綠能科技研究所去年3月即開始興建試量產工場。今日上樑後，後續將進行外牆裝修及室內裝修等工作，相關生產設備亦將陸續進場安裝及測試，預計今年底即可運轉。

中油指出，等年產量千噸的LTO材料生產工場完成，將成為台灣目前唯一可供應商用LTO材料的業者，可供應國內利基型電池所需優質的負極材料，強化國內電池產業鏈。