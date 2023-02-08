小港區高松路2日發生火警，經過6天6夜後才完全撲滅。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

消防局出動各式警義消人車共計80車203人次。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄市小港區高松路上一處放置廢木材地於2日清晨發生火警，現場燃燒竹林及廢棄堆積木材，所幸無人員受傷，雖然火勢獲得控制，但廢棄木材因含有樹枝、樹葉及泥土，且深層燃燒，悶燒了快6天才全數將殘火處理完成，不僅消防人員疲於奔命，當地居民也不斷空反應空氣彌漫臭味，環保局將依法裁處。

高雄市政府消防局於2日凌晨5點12分接獲報案，小港區天台山紫竹寺附近空地發生火警，立即派員前往搶救，現場堆積大量廢棄木材，面積約2100平方公尺、高度約6至9公尺，已有大面積燃燒，現場竄出濃煙。

救災人員立即調派重機具與搭配水線開闢防火巷，防止延燒，惟因現場堆積量過大且鄰近邊坡腹地狹小，重機具操作空間受限，且火災位置地處偏遠，消防局需以長距離水帶佈線方式中繼水源至現場救災。

消防局獲通報後立即前往現場指揮，並協調市府工務局、環保局調派重機具至現場聯合救災。現場空地堆放的廢棄木材因含有樹枝、樹葉及泥土，且深層燃燒，故需搭配重機具及水線逐層翻開滅火，歷經近約6天，出動各式警義消人車共計80車203人次、重機具21車次，於7日下午4點24分殘火處理完成，燃燒面積約1000平方公尺。

消防局說，火災大量濃煙造成空氣汙染及耗費大量人力物力救災，也嚴正譴責業者，堆放大量可燃物品未做好防火措施，未盡安全維護管理之責。就是因為這場火燒了近6天6夜，不僅消防人員疲於奔命，連當地居民也時常反應空氣中瀰漫臭味，久久無法散去，讓居民十分無奈。

高市環保局說，經調查後發現，盧姓男子從事廢木材再利用相關行業，因此將木材堆置在空地，由於火災產生粒狀汙染物，造成嚴重空氣汙染，後續將依《空氣汙染防制法》依法裁處10萬元到500萬元罰鍰，由於影響廣面甚大，將會從重處罰。