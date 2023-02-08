苗栗縣政府8日舉辦苗栗縣工業聯繫會報，邀請縣內工業區、經濟部中小企業處等單位代表與會，透過討論交流協助各廠面臨的難題。縣長鍾東錦希望在縣府團隊的專業輔導下，能留住既有的企業並吸引新進企業到苗栗發展，創造就業機會以外也增進地方經濟發展，讓苗栗人更有幸福感。

苗栗縣長鍾東錦、工商處長詹彩蘋、副處長吳俊賢、工商科長詹智為、工策會總幹事陳怡樺、組長賴美玲，以及經濟部中小企業處、苗栗縣工業會、經濟部工業局頭份(兼竹南及銅鑼)工業區服務中心、三義工業區服務中心、中興工業區、竹南工業區廠商協進會、頭份工業區廠商協進會、銅鑼工業區廠商協進會等單位代表，出席苗栗縣工業聯繫會報，藉由各與會代表發言了解各工業區之廠商進駐狀況及面對難題。

會中縣長鍾東錦頒獎表揚優秀企業勇奪多項獎項，恭喜長春石油化學股份有限公司苗栗廠榮獲節能標竿金獎、儒鴻企業股份有限公司再奪2022年金貿獎、群聯電子股份有限公司、群創光電股份有限公司及智晶光電股份有限公司等3家企業榮獲2023台灣精品獎，共同帶動苗栗縣蓬勃發展，與有榮焉，在此致上最深的敬意。

鍾東錦表示，透過本次工業聯繫回報，集合各工業代表共同商討解決對策及減少工業區閒置率，並邀請經濟部中小企業處、中華大學及聯合大學專家學者專題演講，以介紹各種管理新知，希望未來對企業或工業區管理上有所助益，最後聯繫會報將透過討論提案，共同討論碳盤查、如何強化產業ESG 能力、推動產業智慧園區、加強推動爭取SBTR及SBIR補助，以吸取各與會代表專業意見，循序漸進協助縣內產業迎接挑戰，與國際接軌。

鍾東錦強調，會中安排專題演講希望透過產學合作，讓學術界與縣府中小企業各方面提出建議、交流，讓在地企業更加精進，同時也期待在縣府團隊持續打造友善投資環境的努力下，讓苗栗蓬勃發展，吸引更多企業進駐苗栗，製造就業機會，讓苗栗年輕人在本地工作進而就近照顧雙親，讓苗栗所有家庭生活更加幸福和樂。