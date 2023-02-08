亞泰今天下午舉行線上法說會，亞泰影像為全球第2大影像感測器模組廠，其產品影像感測模組由感光晶片Sensor、光源(導光體)、透鏡、電路板與光學機架構而成，由於具備掃描、辨識、檢查及儲存傳訊功能，廣泛應用於噴墨式/雷射多功能事務機、掃瞄器、影印機、儲存傳訊及掃地機器人等，其中又以多功能事務機及掃瞄器居多，目前全球前五大品牌客戶有4家為亞泰客戶，公司亦新開發應用於工業檢測相關如：太陽能板、紡織布料及車用電池銅箔檢測等，目前正積極進行客戶驗證中，吳淑品表示，這是公司未來幾年很期待的產品。

亞泰2022年合併營收為42.93億元，年成長2%，營業毛利為7.62億元，年成長8%，營業淨利為5.4億元，年成長6%，稅後盈餘為5.78億元，年成長36%，每股盈餘為7.98元，其中2022年第4季合併營收為11.57億元，年成長26%，營業毛利為2.12億元，年成長43%，單季合併毛利率18%，年增2個百分點，單季稅後盈餘為1.13億元，年成長32%，單季每股盈餘為1.57元。

展望今年，吳淑品表示，由於通膨升息、終端庫存調整，客戶相對保守，今年第1季比較淡，不過第2季及第3季會逐步回來，今年將是逐季往上，高峰會落在第3季及第4季，希望今年能夠維持水準。

亞泰現有大陸深圳及緬甸兩個廠區，目前總產能為年產能3800萬套，其中深圳廠月產能190萬套，年產2280萬套，緬甸廠月產能130萬套，年產能1560萬套，亞泰預估，今年資本支出約5000萬元，主要用於設備維持。

針對投資人詢問配息率能否維持往年的高配息？吳淑品表示，2022年獲利表現不錯，有機會維持往年配息率。