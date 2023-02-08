開春客庄大節「六堆祈福尖炮城」將於11日起一連2天在五溝國小尖炮城主題活動場域舉行，這項民俗活動在五溝水已流傳百年，節慶活動結合豐富人文與生態，兼具在地文化特色與教育意涵，今年更融入客英雙語，將屏東豐富多元文化透過客庄節慶接軌國際。

客庄12大節慶之一「六堆祈福尖炮城」，11日起一連2天將在五溝國小尖炮城主題活動場域，熱鬧開炸。（林和生攝）

屏東縣政府客家事務處長李明宗表示，今年尖炮城賽事總獎金高達35萬元，廣邀全國各地民眾參與，除了往年團體及個人傳統尖炮城賽事、歡樂趣味的水球尖炮城、盤花、藝文展演及好客市集外，今年增加親子同樂的水槍戰場攻堅戰、年節博弈闖關及多元文化手作DIY。

還有由客庄文化觀光解說員帶路的尖炮城體驗遊程，並走讀五溝傳統客家建築、農事體驗、賞燈夜遊及水圳祕境景點。

客務處表示，屏東縣政府今年首創以客英雙語營造客庄大節活動現場，運用手機便利，提供客英雙語導覽服務，邀請在台國際學生熱情參與，藉由不同文化交流，傳遞客家文化的獨特與包容性。