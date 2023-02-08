惠譽表示，中國的經濟復甦主要將由消費帶動，最近許多高頻指標都已見反彈，雖然現在仍低於疫前水準。

儘管上修了預測，但惠譽仍然預期中國今年的經濟反彈力道不如2021年強勁。中國2021年經濟成長率高達8.4%。

惠譽在聲明中表示，這部分反映出該國房地產業的低迷不振，幾乎沒有證據顯示2022年底的房屋銷售或開工有所改善，儘管政府提高了支持力度。

惠譽是第一家上修中國2023年經濟成長預測的主要評級機構。

標普全球（S&P Global）仍維持去年11月的預測不變，預估中國2023年GDP將成長4.8%。穆迪也維持去年11所做的預測不變，估中國今年GDP成長4%。

除了點名房地業，惠譽表示今年貿易淨額也可能拖累中國的經濟增長，美國和歐洲經濟放緩，削弱了中國的出口需求。

惠譽並表示，在中國人民代表大會3月召開會議前，該國的財政政策方向仍然不明。此外，惠譽不認為中國政府將採取激進的宏觀寬鬆政策，並預期2023年中國的預算赤字將占其GDP約7%，低於2022年的8%（估算值）。

中國總理李克強總理上周承諾，儘管面臨困難與挑戰，政府仍全力鞏固及擴大經濟復甦的動能。

路透社此前報導，中國的決策官員今年將擴大對內需的支持力度，但可能不會大撒幣直接發放消費補貼，而是會將重點放在提振投資上。