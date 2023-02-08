美國擊落進入領空的中國高空氣球事件對美中關係影響受到全球矚目，五角大廈官員表示，擊落中國高空氣球後，美國國防部長奧斯汀要求與中共國防部長魏鳳和將軍通話，但是遭到拒絕。

《美國之音》報導說，美國國防部發表聲明說：「2月4日採取行動擊落中國的高空氣球後，五角大廈立即提交了一份要求，希望國防部長在奧斯汀部長與中國國防部長魏鳳和進行一次保密通話。我們相信維持美國和中國之間溝通渠道開放的重要性，以負責任地管控這一關係。兩軍之間的溝通渠道在這樣的時刻尤其重要。不幸的是，中國拒絕了我方要求。我們繼續致力於溝通渠道的開放。」

上星期，在發生中國高空偵察氣球飛越美國事件後，美國國務卿布林肯推遲了即將開始的北京之行，那將是2018年以來美國國務卿首次訪問中國。這個巨大的氣球上周六在南卡羅萊納州附近海域上空被美國戰鬥機擊落，目前美國軍方正在打撈氣球殘片，以進行分析。

報導指出，北京聲稱這個氣球是民用性質的無人飛艇，用於氣象等科研，因偏離預定航向，誤入美國領空，並指責說，「美方執意動用武力，明顯反應過度，嚴重違反國際慣例。」

白宮新聞秘書卡琳·讓-皮埃爾星期一說，在擊落中國偵察氣球後，美國將繼續保持與中國的溝通渠道。她說：「我們將繼續保持冷靜、堅決和務實……多條溝通渠道將會繼續下去。」

這位白宮發言人同時表示：「要由中國來展示它是如何重視自己的言辭，也就是自己是負責任的國家，以及希望在總統最近與習主席會晤的基礎上加以發展。所以，要由中國來想清楚他們想要什麼樣的關係。」