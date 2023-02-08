湖人球星詹姆斯（LeBron James）打破名人堂中鋒「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的歷史得分紀錄38387分，這不僅是聯盟的偉大時刻，導致比賽因此暫停，這也讓他進一步撼動了老皇帝麥可喬丹（Michael Jordan）史上第一的地位（GOAT）。

美媒CBS專欄作者雷特（Bill Reiter）分析，他自己視喬丹為偶像，他不願意有人並肩喬丹，如今他不得不承認，眼前的詹姆斯已經正式奪取了喬丹的GOAT地位。在喬丹那個年代，少數老派作家始終堅持賈霸才是GOAT，無非是因為賈霸保有聯盟歷史得分紀錄，現在這個紀錄是詹姆斯的了，GOAT之爭的擂台最終被淘汰到只剩喬丹和詹姆斯兩人。

雖然賈霸還有許多成就和紀錄，但是歷史對過去的人物是很殘酷的，人們對賈霸當年威震籃壇的記憶逐漸消退，這無可避免也會發生在喬丹身上。雷特認為詹姆斯才是現在式，他不只超越了賈霸的紀錄，同時已經是聯盟真正的GOAT。

《The Sporting News》的一篇專欄諷刺，所有痛恨詹姆斯的人將會在此時傾巢而出，試圖淡化詹姆斯的成就，批評他沒有絕殺能力，或是10度闖入總冠軍賽只拿4冠，然後嘲笑詹姆斯生存在軟弱的年代，並把以前的聯盟吹噓成UFC終極格鬥那樣粗暴。然而該文作者亞當斯（Micah Adams）認為喬丹雖然拿了10次得分王，詹姆斯卻是打了近20季NBA，無論聯盟球風如何轉變，他總是能夠年復一年產出大量的分數，所以詹姆斯才是史上第一的得分好手。