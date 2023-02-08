隋棠夫妻開戰槓「鄰居太太」 8000萬豪宅管委會曝關鍵內幕 @chinatimesent

藝人隋棠近日遭樓下鄰居指控放任孩子製造噪音擾鄰，不過隋棠也發出聲明反擊，反控鄰居捶門、咆哮嚇到小孩。對此，房市專家Sway分析，雖然不知道全部真相，但「住大樓就是一定會彼此干擾」，住戶沒有權利要求樓上靜悄悄過日，且有時噪音並不是來自於正上方，會傳好幾層樓及斜斜傳來，不過他也分享自己當社區主委時，給樓上、樓下鄰居的建議。

Sway在臉書粉專「Sway房市觀測站」發文，對樓上住戶喊話7點：腳步很輕不代表真的很輕，現在一般房子多數都蓋得很爛，樓上狗狗跑步或是甩門聲都聽得很清楚，「在家建議穿拖鞋，才會降低腳步聲」；風大時小心關門，否則一不小心變成甩門會吵死人；客人來訪時盡量關窗開空調、提供拖鞋；不要在浴室大聲唱歌，尤其是洗澡時；半夜想愛愛時記得關門窗、衛浴門，「你以為的輕輕呻吟，其實是恐龍慘叫，會被以為家暴中」；小孩學步、掃地機器人、馬桶補水、燒開水等聲音，聽起來還好但對別人來說是巨響；最後是「你吵別人，別人吵你」。

對於樓下住戶，Sway也給出7點建議：「自然合法造成的聲音，是無法構成擾鄰」，如果高敏體質或是一點聲響就醒來，請住頂樓或透天；聽到樓上刻意、故意用力拍擊地面，最好錄音、錄影存證後找警衛或警察；聽到樓上用力辱罵、吵架請打110報警，「尤其是樓上罵出『去死』、『摔杯子、盤子、花盆』，令人心生恐懼」；樓上有訪客是住戶自由，走來走去、偶爾拖個椅子都屬正常；打麻將是住戶自由；想找樓上溝通一定要禮貌客氣，且最好以疑問句開頭，「可能是別戶人家的噪音，你有沒有聽到呢？」若上門開頭就拍門辱罵只是恐嚇；最後是「跟樓上樓下做好朋友，他的聲音就是好朋友活潑的過日子，一點也不會難過」。

對此，許多網友紛紛回應，「感同深受，我的社區隔音也不好，你提的這些問題都發生過，相互體諒跟彼此尊重很重要」、「住連棟透天牆連著牆也沒比較好啊！鄰居走樓梯、開水洗澡聲都一清二楚，這些都是生活噪音無可避免，重要的還是要互相體諒包容才是關鍵！」