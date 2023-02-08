中方是否就偵察氣球事件保持與美方聯繫？大陸外交部回應已嚴正抗議。（大陸外交部）

中國大陸外交部發言人毛寧2月8日主持例行記者會。有日媒提問，關於中方偵察氣球（民用無人飛艇）誤入美國領空事件，中方是否與美方保持聯繫、中方的立場為何。毛寧說：「關於中國的民用無人飛艇意外誤入美國領空的事件，我們已經多次說明情況。」「我想強調的是，美國動用武力襲擊中國的民用無人飛艇是不可接受的、不負責任的行為，中方已經提出了嚴正的抗議。」「我們還想強調，誇大和渲染中國威脅無益於中美的互信和關係改善，也不能使美國更安全。」

美東時間2月7日下午，中國駐美國使館臨時代辦徐學淵奉命就美方武力襲擊中國「民用無人飛艇」向美國國務院和白宮國安會高官提出嚴正交涉。

徐學淵指出，中國「民用無人飛艇」誤入美領空完全是由不可抗力導致的意外、偶發事件，中方經核查後已多次告知美方，明確要求美方以冷靜、專業、克制方式妥善處理。中方對美方使用武力襲擊飛艇表示堅決反對、強烈抗議。「我們敦促美方不要採取進一步可能導致事態升級和複雜化的行動。中方保留作出進一步必要反應的權利。」