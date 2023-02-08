天主教高雄地區總主教劉振忠今天下午抵達佛光山弔唁佛光山開山宗長星雲大師，劉振忠感佩星雲大師不僅協助天主教建設，也教育弟子要與天主教維持好關係，星雲大師也曾在單樞機的靈前相約來世2人分別再當好主教與好和尚，讓他感佩不同宗教就如好兄弟一般。

劉振忠表示，星雲大師有很多偉大的事蹟，無法一一陳述，但他唯一想表達是，星雲大師與天主教會樞機單國璽的關係，還記得單樞機出殯那一天，星雲大師堅持持著拐杖到單樞機 靈前跟他致敬，說他們兩個是最好的朋友，當時星雲大師祝福單樞機，表示：「你來生繼續當個好主教、我下輩子一樣繼續當個好和尚，我們兩個都是好朋友」，這種如兄弟般的宗教友好，令人佩服。

劉振忠說，星雲大師也教育教導他的弟子， 跟天主教的關係不能斷，所以單樞機在建設杉林天主教真福山社福園區時候，星雲大師極力贊助500萬元，但他告訴單樞機及他的弟子，說他不是一下子就給500萬元，他希望他的弟子每一年給一些給100萬元，希望至少5年的時間，讓弟子跟天主教有密切的關係。

劉振忠指出，星雲大師如此精神與宗教的情操，不僅是他做好事，他也教育教導培養他的弟子，跟天主教要有好的關係，讓他相當的敬佩，雖然不捨星雲大師辭世，還是祝福她，他的使命未完，也是換另一種方式繼續照福人間，他所承辦的是人間佛教，現在在天上人間廣傳弘揚佛法，更是無遠佛屆，祝福他，安息吧！