曾在美國職籃聯盟NBA創造「林來瘋」驚奇的林書豪加盟台灣職籃P. LEAGUE＋高雄17直播鋼鐵人隊，鋼鐵人球團8日為林書豪舉辦加盟記者會，林書豪透露自己回台首秀時間，他指出，若這幾天練球沒有受傷情況，將會於2月12日在主場迎戰福爾摩沙台新夢想家。

林書豪以一襲輕鬆裝扮亮相，從球團總經理高景炎手中接過7號球衣，宣告正式加盟高雄鋼鐵人。林書豪也在記者會中提及自己回台的首戰時間表，他表示，他的目標是這周練球如果沒有受傷，也沒有其他意外的話，他2月12日就會上場，打他回到台灣的首場比賽。

礙於0＋7防疫自主管理規定，林書豪無法在2月11日出戰新北國王隊對決弟弟林書緯，各界都覺得相當可惜，對此，高雄鋼鐵人總經理高景炎表示，他自己不認為可惜，反而是覺得林書豪能加入鋼鐵人非常高興，因為這無論是對鋼鐵人、P. LEAGUE＋聯盟甚至是台灣籃壇都有很大的提升。

至於林書豪與當初「魔獸」霍華德來台時的票房有所差距，高景炎解釋，林書豪來台前後，球團都保持非常謹慎的態度，希望事情在完全可以確定之後再對外宣布，所以在林書豪還沒親自宣布上場時間的情況下，售票節奏就會相對較慢，即便如此，這是球團保護消費者權益的必要動作。

對於為何加入高雄鋼鐵人？林書豪表示，他年輕時想證明自己，所以會以贏下冠軍為目標，但他現希望打更具意義的籃球，想要專注在培養下一代的年輕球員，剛好鋼鐵人陣中有許多年輕球員，且高景炎所提出的建隊方向也適合他，加上PLG執行長陳建州不斷邀約，才促成此次加盟。

林書豪也透露，前幾年因為疫情影響，都只能隔離打球，已經很多年沒有在球迷面前比賽，所以這次回台他相當期待，未來他在高雄鋼鐵人的每場比賽，只要每投進1顆三分球就會捐助1萬5000元給兒福聯盟，另外，每場比賽結束後，林書豪也會贈送實戰簽名球衣與球鞋給到場替他加油的球迷。