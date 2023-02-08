「顏值打分」近期風靡大陸社交平台，甚至掀起一陣商機熱。（吳泓勳翻攝）

大陸時下「顏值打分」正風靡各大社交平台，不少年輕網友將未經修圖的純素顏自拍照曬出來，並要求客觀評價。在一些網購平台上，這項社交體驗還轉化成經濟行為。以「顏值測評＋變美攻略」、「純路人視角客觀評價」為名的商品五花八門。

例如14歲還在就讀國中的小桃，出於內心對自身顏值水準的好奇，也為了尋求拯救敏感肌，不久前在某生活方式平臺上傳兩張無濾鏡的自拍，並配文，「我真的需要有人對我說實話，說得狠一點也是為我好。」希望陌生網友為她的顏值打個真實的分數。

而該評論區也沒有辜負她的期待，有網友直言：「80給五官，打扮方面算0分，底子好，氣質不夠。」也有網友真誠建議，不是白皮可以往泰妝、歐美妝風格走；別用刺激性產品，不要清潔過度，試試維生素e乳膏等意見。

作為一種新社交潮流，「顏值打分」在風靡社交平台後，也開始延伸出商機。在淘寶、拼多多等線上購物平台搜索關鍵字「顏值打分」，彈出不少商品連結。

利用課餘時間經營「顏值打分」小店已1年多的大學生小熊與小貓，如今每月能接到20、30單生意。由於兩人分別是美術和表演專業出身，因此宣傳特色是提供「藝術生視角300字以內的中肯建議」。甚至有的買家還會提出個性化需求，例如要求幫忙挑選適合發微信朋友圈的照片。

為何大陸年輕人會興起「長相評分」風潮？據《北京青年報》引述心理諮詢師閆煜蕾表示，青春期和成年早期較容易產生容貌焦慮，開始進行自我身份認同建立、思考「我」是誰、別人喜歡不喜歡，再加上同儕影響，此時更為在意自己的容貌和外在形象，加上如今的娛樂消費型社會，鋪天蓋地的明星和網紅資訊傳遞初一些「顏值即金錢」、「顏值即正義」的價值觀。