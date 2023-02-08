因應228連假的到來，公路總局第三養護工程處表示，台20線南橫公路梅山口至向陽路段，將於2月28日取消管制通行，以減少連續假期大量出遊車流壅塞，開放時段仍維持為早上7時至下午2時進入，並於下午5時清空管制路段。

因應228連續4天假期，為使用路人能規畫更彈性南橫公路旅遊行程，公路局第三區養護工程處甲仙段及關山段協調梅山口至向陽路段復建工程所需物資提早運送，並加派人力提早於連假前進行道路維護整理。

台20線南橫公路梅山口至向陽於去年5月1日推行新制度「台20臨105線0K~44K（南橫公路）梅山口至向陽路段自每周二、四道路管制禁止通行，禁止一般用路人進入」，實施以來多數民眾都能體諒南橫公路及山林環境需要適度管制休養生息，並利用管制時段進行環境維護，使南橫公路及周邊環境更美好。

第三區養護工程處提醒有意上山遊客，事先查詢道路管制時間與山區路況，若下雨會有濃霧現象影響行車視距，呼籲用路人上山之前務必評估氣候狀況，如遇下雨或濃霧天候盡量避免上山。

同時也請用路人行經南橫公路隨時注意偶發性之可能落石發生，以及注意道路兩側設立之公路資訊看板及收聽警廣路況廣播；建議用路人近日非必要避免進入山區道路，以確保自身安全。

另外，關山工務段表示，台20線臨105便道39K＋730（埡口附近）上邊坡災害修復工程自2月15日到3月29日止，將進行掛網岩栓作業，因施工位置坡面陡峭且高聳，需佔用道路使用移動式起重機進行施工，管制地點為台20線臨105便道39K＋000~44K＋000，施工期間將實施每周三管制禁止通行，期間遇228連假（2／25至2／28）將不施工。