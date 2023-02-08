雲林縣麥寮高中扎根棒球運動，規畫簡易棒球場培育國中小球員。（麥寮高中提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣麥寮鄉麥寮高中棒球隊近年來表現優異，校方配合雲林縣政府建立3級棒球制度目標，著手推動棒球扎根計畫，將在校內興建1處簡易棒球場，校方8日表示簡易棒球場全名為「室內內野棒球練習場」，除供學校棒球隊在天候不佳時練球，更可舉辦國中小訓練營隊，對雲林棒球運動的發展有極大助益。

麥寮高中棒球隊於2009年成立，近年來在校方與地方支持下，拿下高中棒球聯賽全國第8名、黑豹旗全國高中棒球大賽第4名、王貞治盃全國青棒錦標賽8強等佳績，麥寮鄉公所為加強麥寮高中棒球硬體設施，向教育部體育署爭取3000萬元，公所自籌5500萬元，興建簡易棒球場與整修現有室外棒球場。

麥寮高中校長吳政憲表示，麥寮鄉位於雲林沿海地區，冬季東北季風強勁不利球員在室外練習，簡易棒球場為室內型練習場，不受天候影響，方便球員全年集訓，對於球隊戰力提升有很大幫助。簡易棒球場也可作為國中小棒球隊訓練基地，以及舉辦棒球夏令營、訓練營的最佳場地。

麥寮高中棒球隊教練吳秉倫說，球隊這幾年在地方支持下愈戰愈勇，成績持續進步，已成為全台受矚目球隊，並培育出中華職棒球員江國豪、中華隊U18國手鄭俊瑋等優秀人才，簡易棒球場完成後，有助棒球運動往下扎根，培育1、2級球員，強化雲林3級棒球制度。

麥寮公所指出，簡易棒球場為第1期工程，預計明年中完工，未來還有第2期工程，將整修麥寮高中室外棒球場周邊設施，藉由室內外球場的完善，讓麥寮高中成為雲林縣棒球運動的重要基地。