隋棠夫妻開戰槓「鄰居太太」 8000萬豪宅管委會曝關鍵內幕 @chinatimesent

影帝吳慷仁8日擔任「營養師輕食」品牌見證人，他表示，過去連保健食品都不吃，這一兩年開始因為周遭一些朋友生病、得癌症，甚至離世，參加了幾場追思告別式，開始對生老病死議題有感。經常為角色身材忽胖忽瘦的他，前幾年開始會全身健康檢查，「目前沒有太不健康的狀態」。被問會不會去做婚前健康檢查、檢查生育能力？他還愣住笑答，還沒驗過，好像應該去驗驗看！

吳慷仁出席活動看起來心情好。（陳俊吉攝）

隋棠近日陷入遭樓下鄰居指控噪音擾鄰的風波，去年買新房的吳慷仁被問會不會有類似困擾？他說，新家還沒裝潢好，「我家是獨棟不會吵到鄰居！」覺得慶幸買獨棟？他尷尬笑說，過關了。但隔壁還是有人啦！覺得不能多說什麼。但也感嘆，大家生活在這麼密集的城市，這麼多人口、住得這麼近，人多半還是有情緒，可能需要磨合，「所以才需要管委會！希望都能平心靜氣好好說話」。

吳慷仁被主持人黃子佼力拱擺出俏皮姿勢。（陳俊吉攝）

被問之前租屋時可有類似困擾？他說自己沒有太多會客機會，很少人到他家，關於鄰居製造的音量，他多半會「小小忍受」，因為他算是好睡的人，所以「住我樓上樓下的人應該都滿好的」。

提及當初選擇買獨棟原因，他說是因為空間大、自由度高，加上他喜歡修車，有修車的空間可以很自在，也坦言自己已開始想到養老的生活；現在就想到退休、不介意讓老婆養？他笑答，不反對另一半賺得比我多，而且我這麼會洗碗！不過我也有代言洗碗機啦！」由於新買的房還在裝潢，加上原先文山區的房子房東有其需求，所以他現在先租在一個「倉庫」，可能夏天才會搬進新家。

吳慷仁與「營養師輕食」創辦人江欣樺合影。（陳俊吉攝）

與女友邵雨薇感情穩定且偶爾大方放閃的他，被問起婚事進度，突然調皮開始眨眼，發現「裝可愛」這招無效還是繼續被逼問後，他婉轉表示，人生到這階段，該來的一定會來，只是有些男生比較死板，覺得應該先有了這個、那個，再去做這個（結婚），我好像也是這種個性，不會一無所有，就那個（指結婚），還是希望有完整的東西給人家參考，例如我有這空間、這台車、有什麼可以分享，感覺上才比較是對的時候。至於另一半對房子裝潢可以有意見？他秒答，可以！例如什麼顏色、格局啊，當然會希望是人家喜歡的空間，總不能全部搞得像修車的地方，我們是臭男生！還是希望空間是舒服，而且還有養貓。

他先前就曾多次為了角色讓身材急速變胖或減重，去年拍完《塑膠花》身材是略壯的72公斤，但隨即前往馬來西亞拍戲，因身材不符合角色樣貌，因此他就邊減重邊吃自己帶去的益生菌、魚油，後來又去香港接演了一個社會底層角色，殺青時體重更剩125磅（約56.6公斤），不過相較於以前減肥時會便秘，因為沒進食就不會有排便，那段時間難得覺得自己的身體非常乾淨、沒有負擔，皮膚也極好，脾氣不像以前減重時會焦慮，雖然瘦但瘦得很開心。他說不知道自己40歲以後是否還能這樣做，但在30至40的黃金期，他也想要多接一些戲、多做一些改變，有更多的經驗累積。被問後遺症？他笑說「屁屁有點紋路」。

他也透露，去年拍林心如監製、杜政哲編劇、許肇任導演的《有生之年》太瘋狂，聲帶變啞啞的，「因為演得太開心、玩得太瘋狂，聲音沒有保留，不斷釋放能量。」他說這是他拍得最開心的一部片，玩得恣意妄為，很開心在40歲能參與到這部作品，覺得是最好的安排。至於聲音為何變啞，「跟小綜他們聚在一起太開心了，所以不斷把我的愛給他們，這角色的愛很多，音量也比較大，是角色本性啦！」