美國總統拜登7日晚間在國會發表國情咨文演說，不過第一夫人吉兒（Jill Biden）反而成為網友熱議對象，原來她進場時與副總統賀錦麗夫婿任德龍（Doug Emhoff）熱情握手，兩人甚至疑似「嘴對嘴親親」，讓許多網友罵爆：「這正常嗎？」
綜合華府地方電視台WRC-TV、《紐約郵報》（New York Post）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，拜登於美東時間7日晚間發表國情咨文演說，夫人吉兒當晚以一席大膽的亮深紫色套裝出席。
當她入席時，她與早一步入席的副總統賀錦麗（Kamala Harris）夫婿任德龍熱情握手，不過接下來兩人的打招呼舉動嚇壞許多網友，原來兩人疑似嘴對嘴親吻。
這段畫面馬上讓美國網友炸鍋，一則詢問「為何吉兒．拜登親任德龍的嘴？」的推文及截圖畫面至今吸引超過250萬人次瀏覽、數千人按讚，另一則詢問「吉兒．拜登剛剛親賀錦麗老公的嘴唇嗎？」的推文及影片吸引超過150萬人次觀看、上萬人按讚。
許多網友留下「嘔吐」貼圖，有人回應「這正常嗎？」、「非常不適當」，不過也有網友緩頰，認為對嘴親吻的舉動沒什麼好大驚小怪的，只顯示了吉兒與任德龍非常親近。
直播畫面顯示，兩人身旁的受邀嘉賓似乎對此並不以為意，並沒有人露出驚訝表情。
文章來源：Jill Biden appears to kiss Doug Emhoff on the LIPS before State of the Union: Kyrsten Sinema shows up in a VERY bold yellow dress and Paul Pelosi sits next to Bono in extravagant opening to Biden's big night
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