美國總統拜登7日發表國情咨文演說，第一夫人吉兒（Jill Biden）進場時疑似與副總統賀錦麗夫婿任德龍（Doug Emhoff）「嘴對嘴親親」。

美國總統拜登7日晚間在國會發表國情咨文演說，不過第一夫人吉兒（Jill Biden）反而成為網友熱議對象，原來她進場時與副總統賀錦麗夫婿任德龍（Doug Emhoff）熱情握手，兩人甚至疑似「嘴對嘴親親」，讓許多網友罵爆：「這正常嗎？」

綜合華府地方電視台WRC-TV、《紐約郵報》（New York Post）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，拜登於美東時間7日晚間發表國情咨文演說，夫人吉兒當晚以一席大膽的亮深紫色套裝出席。

當她入席時，她與早一步入席的副總統賀錦麗（Kamala Harris）夫婿任德龍熱情握手，不過接下來兩人的打招呼舉動嚇壞許多網友，原來兩人疑似嘴對嘴親吻。

Jill Biden and Doug Emhoff share strange kiss at State of the Union https://t.co/iTZKKXfwQH pic.twitter.com/qlQNPJRQ8l — New York Post (@nypost) February 8, 2023

這段畫面馬上讓美國網友炸鍋，一則詢問「為何吉兒．拜登親任德龍的嘴？」的推文及截圖畫面至今吸引超過250萬人次瀏覽、數千人按讚，另一則詢問「吉兒．拜登剛剛親賀錦麗老公的嘴唇嗎？」的推文及影片吸引超過150萬人次觀看、上萬人按讚。

Why did Jill Biden kiss Doug Emhoff on the mouth? #SOTU pic.twitter.com/bj3hqpwGAT — Arthur Schwartz (@ArthurSchwartz) February 8, 2023

Did Jill Biden just kiss Kamala's husband on the LIPS?! pic.twitter.com/KvrUxSI8Lu — Benny Johnson (@bennyjohnson) February 8, 2023

許多網友留下「嘔吐」貼圖，有人回應「這正常嗎？」、「非常不適當」，不過也有網友緩頰，認為對嘴親吻的舉動沒什麼好大驚小怪的，只顯示了吉兒與任德龍非常親近。

Jill Biden and Doug Emhoff greet each other with... a kiss on the lips?



Is this... normal? pic.twitter.com/HX5p74fJHw — Cabot Phillips (@cabot_phillips) February 8, 2023

直播畫面顯示，兩人身旁的受邀嘉賓似乎對此並不以為意，並沒有人露出驚訝表情。