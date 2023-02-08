美國總統拜登7日發表國情咨文演說，第一夫人吉兒（Jill Biden）進場時疑似與副總統賀錦麗夫婿任德龍（Doug Emhoff）「嘴對嘴親親」。

美國總統拜登7日晚間在國會發表國情咨文演說，不過第一夫人吉兒（Jill Biden）反而成為網友熱議對象，原來她進場時與副總統賀錦麗夫婿任德龍（Doug Emhoff）熱情握手，兩人甚至疑似「嘴對嘴親親」，讓許多網友罵爆：「這正常嗎？」

綜合華府地方電視台WRC-TV、《紐約郵報》（New York Post）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，拜登於美東時間7日晚間發表國情咨文演說，夫人吉兒當晚以一席大膽的亮深紫色套裝出席。

當她入席時，她與早一步入席的副總統賀錦麗（Kamala Harris）夫婿任德龍熱情握手，不過接下來兩人的打招呼舉動嚇壞許多網友，原來兩人疑似嘴對嘴親吻。

這段畫面馬上讓美國網友炸鍋，一則詢問「為何吉兒．拜登親任德龍的嘴？」的推文及截圖畫面至今吸引超過250萬人次瀏覽、數千人按讚，另一則詢問「吉兒．拜登剛剛親賀錦麗老公的嘴唇嗎？」的推文及影片吸引超過150萬人次觀看、上萬人按讚。

許多網友留下「嘔吐」貼圖，有人回應「這正常嗎？」、「非常不適當」，不過也有網友緩頰，認為對嘴親吻的舉動沒什麼好大驚小怪的，只顯示了吉兒與任德龍非常親近。

直播畫面顯示，兩人身旁的受邀嘉賓似乎對此並不以為意，並沒有人露出驚訝表情。

文章來源：Jill Biden, Doug Emhoff Share Unexpected Kiss Before State of the Union Address
文章來源：Jill Biden and Doug Emhoff share strange kiss at State of the Union
文章來源：Jill Biden appears to kiss Doug Emhoff on the LIPS before State of the Union: Kyrsten Sinema shows up in a VERY bold yellow dress and Paul Pelosi sits next to Bono in extravagant opening to Biden's big night
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