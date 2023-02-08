桃園市大溪區今年1月初發生一起槍擊案，16歲少年遭人槍傷身亡，警方雖在2天內抓到凶手，但少年家屬在臉書上發文指出，至今完全不知道少年死因及凶嫌行凶動機，而少年的媽媽曾致電承辦該案的派出所所長，竟遭所長詢問「你們是原住民嗎？」少年媽媽回答說「是」，所長又回「難怪嘛就是要錢嘛！」家屬痛斥「難道身為原住民就要受這樣的汙辱與對待？」引發議論。

家屬發文指出，眼看少年就要舉辦告別式，但直到現在對於孩子的死因完全不清楚，也不知道凶手為何行凶，雖然主嫌已落網，目前遭到羈押，但父母親的心情仍非常焦慮茫然，母親在毫無管道束手無策之下，因非常想要知道案件的進度，只好撥打電話給承辦該案的派出所所長，未料卻遭到無禮對待。

家屬痛批，父母每天看著孩子冰冷的遺體，且孩子雙眼一直無法闔上，父母也只是想知道事件的實情而已，卻遭到這樣的歧視汙辱對待。網友也紛紛留言，覺得這件事情太誇張，而且原住民身分沒有惹到任何人，怎麼可以鄙視原住民，此番言論實在不妥。

遭指責的派出所所長則回應，確實有接到少年母親的電話，當下有詢問是否具有原住民身分，也說如果不懂法律相關事項，可以找原民會的法扶協助等相關資訊，他駁斥絕對沒有說出網絡上所寫的「要錢」相關言論。

大溪警分局則回應，該案在1月12日發生後，分局同仁不眠不休、努力不懈偵辦下，於2天內偵破，另配合檢察官指揮偵辦釐清案情，絕無偵辦消極等情形。另外，有關同仁遭指特定族群部分，由分局督察組積極調查中，如有發現不當指責或言語，將依規定論處絕對不護短，並重申本分局絕對尊重族群平等原則。

該案發生在今年1月12日，16歲少年遭槍擊遭人丟棄在路邊身亡，警方逮捕凶嫌，主嫌辯稱是槍枝走火不小心誤擊造成，對於案情細節，警方不願多外多作說明。