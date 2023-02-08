在員警陪伴下，劉婦家屬也陪同她搭乘救護車去醫院做相關檢查。（台中市第五分局提供／馮惠宜台中傳真）

77歲劉姓婦人日前倒臥他人庭院奄奄一息，經民宅主人報警，警方見她呈現昏睡狀態，怕她昏迷不斷和她對話，問她剛去那？婦人先有氣無力表示剛到全聯買東西，員警追問哪家全聯？未料婦人竟瞪大雙眼，大聲怒斥：「全聯你都不懂，當什麼警察。」、「警察應該什麼都懂的。」見她精神抖擻，也不再擔心，待家屬到場後一同上救護車前往醫院檢查。

第五分局文昌派出所日前晚間獲報安順東七街有倒地的老人需要協助，警方到場看見白髮蒼蒼的劉姓婦人倒在別人家庭院內奄奄一息，說話有氣無力，還一直喊著好痛，因為該名老婦疑似有失智狀況，所以警方詢問後，無任何線索可以協助返家，此時一名員警發見外面有一台腳踏車疑似老婦人騎來的，便開始查看腳踏車，突然發現腳踏車上面有家人聯絡方式，警方也順利聯絡家屬到場協助。

在員警陪伴下，劉婦家屬也陪同她搭乘救護車去醫院做相關檢查。（台中市第五分局提供／馮惠宜台中傳真）

在等待家屬期間，老婦一度呈現昏睡狀態，員警擔心有狀況，嘗試和其說話保持清醒，老婦有氣無力表示她剛到全聯買東西，員警追問哪一邊的全聯？老婦聽到後眼睛突然瞪大，大聲怒斥：「全聯你都不懂，當什麼警察。」、「警察應該什麼都懂的。」，警方看到老婦突然有精神能夠大聲說話，也放下一顆擔心的心，家屬到場向警方道謝後，便陪同老婦搭乘救護車去醫院做相關檢查。

台中市第五分局呼籲民眾，家中若有失智老人，不妨將他們身上攜帶GPS手錶，可以更容易尋找，如果預算有限也可以向區公所申請愛心手環或者向輔具中心申請GPS追蹤器補助，以利走失時警方能以更短時間幫助返家。