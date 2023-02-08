土耳其、敘利亞交界地區6日發生規模7.8強震，災情持續擴大，死傷人數也不斷攀升，因此需要各國伸出援手，台灣也緊急派出救援隊前往救災，知名主持人于美人見狀，也表示「我竟然哭了」，並透過熟人了解當地狀況，捐款盡一點棉薄之力。

于美人表示看到台灣救援隊到土耳其的新聞，讓她忍不住落淚，並憶起當年台灣發生的921大地震，「921之後出生的孩子不是很明白，但我們這一代人都記得，那時的黑暗與無助，及之後全台灣的團結與世界各國救援隊伍帶來的光明」。

她表示自己的淚水中有心疼有驕傲，「心疼災區受困的人，驕傲我們可以施予援手！台灣救難隊，好樣兒的」，因此她也透過熟識的學長，了解當地狀況，學長透露土耳其和敍利亞邊境災區範圍太大，且族群、聚落、教派多元，加上道路毀損，情況相對複雜。

于美人也表示，不少人都想盡一點棉薄之力，因此學長也建議2個管道，並已確認過真實無誤，「剛才我也去郵局實地操作，可行」，最後她替土耳其加油，並大讚台灣救援隊協助救災。