隋棠夫妻開戰槓「鄰居太太」 8000萬豪宅管委會曝關鍵內幕 @chinatimesent

女星隋棠出道多年形象優良，昨（7）日卻遭週刊踢爆放任孩子在清晨、深夜嬉戲擾鄰，隋棠當晚發文反擊鄰居夫妻，雙方目前已走法律途徑。美女律師李怡貞稍早在臉書針對此爭議評論，點出隋棠人設是好好太太又是公眾人物，「你覺得遇事會不先低調圓滿的把一些爛事處理好嗎？」

隋棠被週刊報導是惡鄰後，不少網友驚呼她的人設翻車，紛紛灌爆隋棠的社群平台，但隋棠晚間發千字聲明自清和反擊後，風向開始大轉，許多藍勾勾名人均力挺隋棠。李怡貞今（8日）上午在臉書指出，很多人看到新聞出來就開始酸隋棠，忍不住直言：「她已經在演藝圈混多久了，現在好不容易爬到什麼位置了，你覺得身為公眾人物遇事會不先低調的圓滿的儘量先把一些爛事處理好嗎？尤其人設是好好先生好好太太。」

李怡貞以自身經驗舉例，回憶之前去某族文化村排某項熱門的設施時，遭一個家族插隊，當下氣得火冒三丈，超想跟對方爭論一番，但最後還是沒吭聲，因為不想被女兒目睹衝突，也不想被扭曲事實，「身為公眾人物總是還是要顧一下形象。」接著，她開玩笑說很懷念當年可以在路邊跟配偶吵架的小確幸，最後呼籲外界：「總之，大家要有獨立思考的能力，好嗎？」

據《鏡周刊》報導，隋棠昨晚發千字文反擊後，鄰居夫妻今（8日）以7點聲明駁斥隋棠，包括意圖以未經查證之發言抹黑他們、澄清文是一派胡言，更揚言握有照片和人證，不排除提出加重誹謗告訴；對此，據《三立娛樂》報導， 隋棠透過經紀人表示，希望事情圓滿落幕，不想刺激到鄰居太太，擔心小孩也擔心她本身。