周三美元處於守勢，港股則低開14點，並且走勢反覆，大陸股市也普遍走低；在美國射下間諜氣球之後，地緣政治趨緊張，部分投資人開始獲利了結。

周三香港恆生指數收盤小跌15.18點或0.07%，為21283.52點。國企股(H股)跌0.59%，為7189.29點。科技指數跌1.88%，為4431.58點。

抖音外賣傳出在三月開始在全國範圍推出服務，殺進食品外送市場，競爭壓力加大。美團嚇到發抖，大跌6.5%，報153港元；餓了麼母公司阿里巴巴也跌1.24%，報103.5港元。

商湯和快手分別跌6.6%和6.2%。據港交所資料，商湯再次遭到軟銀集團減持。

在昨日大漲15%之後，百度周三下跌3.1%，報157.4港元；此前高盛維持百度的買進評級，認為該公司在AI領域處於領先地位，目標價維持在184港元。

同為ChatGPT概念股的問答網站知乎大漲39.6%，報32.45港元，股價創歷史新高。