CNBC報導，消息人士透露微軟擬發布技術，協助大公司使用OpenAI的ChatGPT推出自家的聊天機器人。這些公司在發布採用該軟體開發的聊天機器人時，可以移除微軟（Microsoft）或OpenAI的品牌名稱。微軟將致力於讓自家許多產品與ChatGPT聊天機器人技術進行整合，包括周二發布的AI版Bing搜尋引擎和Edge Web網路瀏覽器。