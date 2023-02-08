《國際產業》傳微軟將讓其他公司客製自家的ChatGPT
CNBC報導，消息人士透露微軟擬發布技術，協助大公司使用OpenAI的ChatGPT推出自家的聊天機器人。這些公司在發布採用該軟體開發的聊天機器人時，可以移除微軟（Microsoft）或OpenAI的品牌名稱。微軟將致力於讓自家許多產品與ChatGPT聊天機器人技術進行整合，包括周二發布的AI版Bing搜尋引擎和Edge Web網路瀏覽器。
CNBC報導，消息人士透露微軟擬發布技術，協助大公司使用OpenAI的ChatGPT推出自家的聊天機器人。這些公司在發布採用該軟體開發的聊天機器人時，可以移除微軟（Microsoft）或OpenAI的品牌名稱。微軟將致力於讓自家許多產品與ChatGPT聊天機器人技術進行整合，包括周二發布的AI版Bing搜尋引擎和Edge Web網路瀏覽器。
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