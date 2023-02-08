王品公布2023年1月自結合併營收21.7億元，月增達24.69％、年增達26.7％，刷新歷史新高。其中，台灣事業群營收16.62億元，月增14.52％、年增達36.65％，同步改寫新高。中國大陸事業群5.08億元，月增達75.69％、年增2.34％，亦回升至近5月高點。

王品表示，今年台灣春節連假不僅是史上最長、也是史上最旺，台灣305家門市翻桌率達4～6輪，總來客數突破110萬人、貢獻6.8億元，年增達5成。初二及初三2天為營收高峰，「享鴨」開放初二訂位當日即秒殺，帶動6家門市有4家單月營收破千萬。

而西餐品牌亦受青睞，「西堤牛排」春節營收年增逾6成，「王品牛排」年增逾8成、2家門店達千萬，「夏慕尼」亦有3家門市破千萬。加計鍋物品牌「青花驕」、「和牛涮」、「嚮辣」7家、燒肉品牌「肉次方」3家門市，王品台灣事業群1月首見19家門市達千萬營收。

而中國大陸在去年底鬆綁防疫措施後，各級政府均強調優先恢復及擴大消費，在各地發放消費券刺激景氣下，春節餐飲市場「開門紅」。據商務部統計，春節期間零售、餐飲營收年增6.8％，帶動王品中國大陸事業群表現強勢回升。

展望後市，隨著餐飲市場全面復甦，配合西洋情人節、228連假助攻下，王品看好有望延續暢旺佳績，為首季旺季營運增添柴火。而中國大陸國務院近期宣告「2023消費提振年」，將統籌開展全國性消費促進活動，亦有助中國大陸事業群重返成長。