日前副總統賴清德在接任民進黨黨主席的時候，就表示要徹底解決黨內的學倫問題，而民進黨也在今（8）日開中執會，提案討論「為針對學倫問題討論本黨機制案」。對此，前立委郭正亮今日就表示，「賴清德要處理林智堅這件事非常尷尬，因為陳建仁跟鄭文燦都有學倫問題，這很麻煩，賴清德身邊很多人都有類似問題，總統選戰一開打一定什麼都被丟出來」，引發討論。

郭正亮今日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，「林智堅一定要等訴願會塵埃落定」，郭正亮認為，「因為理論上可以再審，那一定要再審被駁回，才定案，接下來是台大要進行，因為中華大學的是一審，一審之後理論上是允許再審，但再審機率非常低，總是要定案」。

郭正亮也坦言，「賴清德要處理林智堅這件事非常尷尬，因為陳建仁跟鄭文燦都有學倫問題，這很麻煩，未來賴清德的總幹事潘孟安也有，身邊很多人都有類似問題，總統選戰一開打一定什麼都被丟出來」，郭正亮最後更說，「因為國民黨對潘孟安的狀況有所掌握，到時候潘孟安要浮上檯面，常常在競選的時候出來講話，國民黨就亂槍打到人家，這可能性是存在的」。