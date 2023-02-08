土耳其2月6日發生強震，後續仍持續傳出災情，造成土耳其與鄰國敘利亞人民受創嚴重，台南市長黃偉哲今天宣布，他將捐出1個月的月薪，響應支援土耳其，也呼籲大家為土耳其集氣、也為台灣搜救隊加油。

黃偉哲表示，台灣除了已捐贈200萬美元賑災，國際搜救隊也已前往土耳其展開人道救援，而他個人也將捐出1個月的月薪，響應支援土耳其，他也強調，出錢出力、救人助人，呼籲大家一起為土耳其集氣。