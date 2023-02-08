兵家綺軍人退伍的父親棺木蓋上國旗。（民視提供）

藝人兵家綺的父親兵尚德上月10日離世，8日於板橋殯儀館舉行告別式，由於父親是空軍上校退伍，兵家綺特別申請在棺木蓋上父親最愛的國旗。兵家綺表示，父親剛離世那一周，她幾乎吃不下東西也無法入睡，坦言那段時間感覺自己有憂鬱傾向，不想講話也不出門，後來因為要處理父親後事，加上要照顧媽媽，就自己喊話要打起精神，只能等到告別式後再好好哭一場。

陳熙鋒、郭亞棠、洪毛出席告別式。（民視提供）

兵家綺所屬的民視鳳凰藝能也全員總動員，協助兵家綺處理父親的告別式，她感謝公司同事們都主動要協助處理，甚至花籃也在第一時間就送達，每一個溫暖的舉動都讓她相當感動及感謝。曾合作過的藝人高欣欣、葉歡、李之勤、李興文、胡鴻達、洪毛、郭亞棠、德馨、陳熙鋒等藝人，也出席告別追思會。

高欣欣出席告別式，安慰兵家綺。（民視提供）

高欣欣表示，自己的家人也有臥病在床，可以理解照顧者的辛苦，尤其這一路看兵家綺辛苦照顧父親，真的是照顧得無微不至，後來也一個人在處理父親後事，還身體力行去佛堂念經迴向給父親，所以她第一時間就先讓兵家綺沉澱、沒有打擾她，等到第4天過後，才打電話關心她，因為知道她個性很怕麻煩別人，也特別告訴她想講話就可以打電話來。她說，兵家綺很想替父親圓夢，所以特別奔走，希望讓父親棺木蓋上國旗、最後一程走得風光。

德馨希望她不要壓抑情緒，想哭就哭，想睡覺就睡覺，一定要好好放鬆舒壓。郭亞棠表示自己爸爸跟兵家綺爸爸過世的心境很雷同，因為都是經歷狗狗的過世，隨即又是爸爸的離世，知道那種心痛很難受，所以第一時間沒有傳訊息給兵家綺，希望她能保重身體。

陳熙鋒在《多情城市》演出兵家綺的丈夫，得知她父親過世，第一時間沒有傳訊息，就等告別式快到了才關心她，希望她一切都好。洪毛表示兵家綺平時就很照顧鳳凰藝能的家人，這一次聽到她最愛的父親過世，兄弟姊妹們就開始報名要當工作人員，協助處理兵爸爸的告別式，更希望她能照顧好自己。