美中「氣球事件」延燒，《華盛頓郵報》7日獨家報導指出，飛入美國的中國偵察氣球屬於共軍大規模空中監控計畫，且日本、台灣都是該計畫監控對象。

德國之聲報導，美中對氣球事件的定調形成強烈對比。美國認定這是「偵察氣球」，中國則重申氣球是用於「氣象科研」。美國已著手打撈氣球殘骸，當地時間7日公布最新影像。白宮國安會議發言人科比（John Kirby）曾說，不打算將碎片歸還給中國；對此，中國外交部發言人毛寧回應，「這個飛艇不是美國的，是中國的。」

美國《華盛頓郵報》報導指出，美國情資單位研判，這個氣球是共軍的大規模「空中監控計畫」一部分，基地主要位於大陸海南省，其飛艇曾在五大洲現蹤。在亞洲，監控範圍遍及對中國具有戰略利益的地方，包含日本、印度、越南、台灣和菲律賓。

一位不具名的美國官員指出，「中國人的行徑，基本上就是把極其老舊的科技，結合當代的通訊與觀測技術」，藉此蒐集他國軍方的情資。

另一位官員透露，美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）6日向大約40間使館、約150人說明中國氣球的間諜行為。國務院還提供了詳細資訊給每一間美國駐外使館，以便分享給美國的盟友。此外，美國已著手跟日本等利害關係國共享情資；官員稱，許多盟友都相當關切中國偵察氣球一事，「很多國家認知到，他們可能也會受中國影響，或成為中國的監控對象」。

報導指出，現階段中國的「氣球艦隊」規模有多大，仍不清楚。不過，美國官員透露，自2018年以來，該單位曾進行了數十次任務。透過「軍民融合」，中國私人企業研發的科技為共軍所用，並以此監控他國。

華郵指出，除了上周從阿拉斯加入侵美國空域的氣球之外，近年至少還有4次類似事件，分別在夏威夷、佛羅里達、德州和關島現蹤；拉丁美洲和太平洋島國，也曾發現氣球蹤影。

美國有線電視新聞網（CNN）的獨家報導則引述美國軍方2022年的情資報告，稱在美國前總統川普任內，曾有中國的高空氣球出現在夏威夷和佛州。