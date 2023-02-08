有句話說，行行出狀元，每個人都有自己適合的職業，《旺好運》運勢專欄分析12生肖職場中的優勢，其中生肖鼠創業當老闆能飛黃騰達，生肖虎領導力強，將可帶領團隊做出一翻成就，生肖猴適合創意產業或新興產業發展，生肖豬則是穩定踏實做事，無論從事哪種行業，都可成為重要人物。

▍生肖鼠

生肖鼠天生頭腦靈光，也懂得挖掘商機，會一步一腳印達成目標，創業當老闆也能飛黃騰達，賺進財富。

▍生肖牛

生肖牛勤懇踏實，執行力強，適合幫忙出謀劃策、從事需理性思考與邏輯力的工作，且他們也容易遇到賞識自己的貴人，最後成為團隊重要角色。

▍生肖虎

生肖虎有氣魄、講義氣，領導力強，若讓他們擔任高階主管等要職，一定可以結合團隊力量，做出一番成就。

▍生肖兔

生肖兔天性善良無害，沒有很大的野心，喜歡安穩的生活，在工作上偏好專心研究或教育的角色，可以持續而穩定地堅持下去。

▍生肖龍

生肖龍心高氣傲，總希望可做出一番事業，往上爬的決心強，且他們也肯努力，不管從事什麼領域，都能有不錯的發展。

▍生肖蛇

生肖蛇思考縝密、性格孤僻，不喜歡與人合作，只要他們懂得運用自己的才華與高智商，在單打獨鬥的產業都很適合。

▍生肖馬

生肖馬熱情開朗、喜歡交友，相信付出就會有回報，做什麼事都有衝勁，他們可從事業務或到外地工作。

▍生肖羊

生肖羊機靈有主見，不會盲目行事，只要堅定一個目標，就會穩定做下去，適合從事公務員或金融保險業都很不錯。

▍生肖猴

生肖猴聰明、反應快，大多在年輕的時就能夠出名，適合創意產業或到剛起步的新興產業發展，沒有太多限制反而更能發揮所長。

▍生肖雞

生肖雞謹慎勤快，擁有理財頭腦，擅於投資理財，如願意在守財方面多下功夫，工作上不要總是想出風頭、招惹麻煩，成為有錢人不是問題。

▍生肖狗

生肖狗正直且有責任感，平時總是熱心助人，所以很適合跟著一群人的團隊做事，記得不可一心多用，一次做好一件事即可。

▍生肖豬

生肖豬天性樂觀有福氣，時常廣結善緣，他們不可想著投機取巧，只要踏實做事，無論從事哪種行業，都可成為重要人物。