法新社報導，美國社群媒體帳戶分析公司Graphika在報告中表示，虛構新聞媒體Wolf News放在社群媒體的影片，似乎是為了替中國共產黨宣傳，影片中的假主播，正是由人工智慧軟體生成。

Graphika情報副總裁史塔布斯（Jack Stubbs）告訴法新社：「這是我們第1次看到與國家結盟的行動使用AI虛構人物的影片，來製作騙人的政治內容。」

在Graphika分析的1段影片中，自稱亞力克斯（Alex）的男主播批評美國對國內槍枝暴力氾濫無所作為，另1段影片則看到女主播強調中美「大國合作」的重要性。

中國尚未對Graphika的報告發表評論。數週前，北京才採行廣泛規定來規範「深偽技術」。

中國上月實施新規定，要求提供「深偽技術」服務的企業取得用戶的真實身分。他們還要求對「深偽技術」內容進行適當標記，以避免「任何混淆」。

中國政府曾經警告，深偽技術「對國家安全和社會穩定構成危險」。

Graphika報告指出，這兩位Wolf News主播幾乎可斷定是使用倫敦人工智慧新創公司Synthesia提供的技術創建。

Synthesia尚未回覆法新社詢問。根據Synthesia官網宣傳，其軟體能利用深偽技術「根據真人影片」來創造虛擬人物。