柯富仁表示，針對全球多元生產據點，友達有許多IT和零售產品銷往歐美，因應客戶要求，決定在越南投資設廠。越南投資將分階段推動，第一階段投資額低於10億元，建立從模組到系統的生產線。今年內就會啟動設廠作業，預定2024年第一季量產。
友達赴越南投資設廠 明年第一季量產
友達8日公告將赴越南投資設廠，總經理柯富仁表示，為了滿足客戶要求，將在北越設廠，建立從模組到系統的生產線，以IT應用為主。今年開始進行，預計在2024年第一季量產。
友達8日公告將赴越南投資設廠，總經理柯富仁表示，為了滿足客戶要求，將在北越設廠，建立從模組到系統的生產線，以IT應用為主。今年開始進行，預計在2024年第一季量產。
柯富仁表示，針對全球多元生產據點，友達有許多IT和零售產品銷往歐美，因應客戶要求，決定在越南投資設廠。越南投資將分階段推動，第一階段投資額低於10億元，建立從模組到系統的生產線。今年內就會啟動設廠作業，預定2024年第一季量產。
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