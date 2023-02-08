效力海盜隊的台灣旅美小將鄭宗哲順利入選本屆世界棒球經典賽中華隊30人名單，7日趁著中華隊休兵日，回到母校屏東鶴聲國中，舉辦訓練營回饋學弟，海盜隊友陳柏毓也到場相挺。

鄭宗哲2019年加盟海盜隊，今年在海盜農場獲得高度的評價，除了是聯盟最佳游擊手之外，還獲得球隊小聯盟系統中最佳跑壘員的殊榮；此外，甫入選經典賽正選名單的他，也曾在2019、2021年分別入選U18、U23中華代表隊，在U18國手期間更是擔任隊長，帶領球隊拿下該屆冠軍。

鄭宗哲近2年休賽季都參加了中南美洲的冬季聯盟，去年加入哥倫比亞的巴蘭基亞鱷魚隊，除了幫助球隊拿下睽違已久的哥倫比亞冠軍外，更一舉在加勒比海大賽奪冠，也成為台灣第一位參加加勒比海大賽並且就奪下冠軍的選手，今年則在海盜球團的安排下挑戰波多黎各聯盟。

同屬海盜小聯盟的隊友陳柏毓及張弘稜在1月時也曾返回高中母校舉辦訓練營，當時的鄭宗哲仍在波多黎各比賽，如今回台參加經典賽集訓，行程密集的他仍利用休假時間返回母校，舉辦訓練營，除了與學弟分享經驗外，也捐贈練習球與紀念球衣回饋母校，隊友陳柏毓也到場支援。

鄭宗哲表示，鶴聲國中是他開始受到正規棒球訓練的地方，很感謝馮文龍教練當初選擇讓其加入球隊，才有現在的他，另外他也強調，希望透過本次訓練營將自己成長的經驗分享給學弟，讓未來有更多的台灣選手能挑戰旅外的殿堂。