台東縣金峰鄉新興國小鄉土歌謠合唱團成軍10年，取材自部落耆老的古調、詩歌，經改編為旋律優美的合唱曲，這群排灣族孩子們的天籟歌聲，今年4月將進軍全國賽，校方表示，小朋友穿上自己的族服、唱自己的歌，有了豐厚的文化基礎，山中的教育就會有「N種可能」。

小朋友們頭戴花冠、穿著華麗的傳統服飾，哼唱優美排灣族古調「今天陽光燦爛」，嘹亮的歌聲，加上舞蹈動作，令人耳目一新，他們是自金峰鄉新興國小鄉土歌謠合唱團，去年剛拿下全縣鄉土歌謠比賽特優，今年4月將代表台東參加全國賽，也是該校合唱團第4度征戰全國賽。

校長李惠敏表示，合唱團成軍邁入第10年，長期以來由王琳、鄭玉婷2位老師合作指導，歌謠取材自部落耆老的古調、詩歌，再由音樂老師改編為適合台上演唱的合唱歌曲，該校學生總數76人，幾乎有一半以上者是合唱團團員，以五、六級的小朋友占大宗。

李惠敏說，小朋友從練唱過程中學習到專注的態度，並投射到學業及品格教育上，而部落的家長也很感恩老師們願意陪伴、指導孩子，讓合唱團名聲遠播，此外，每年也都會有外縣市的音樂社團到學校交流，或是他們到鄰近小學觀摩，透過交流可讓孩子們相互學習，小朋友都很感恩、惜福。

李惠敏指出，原住民文化是該校學孩子們的優勢，所以除了參加合唱團以外，也有學童加入棒球隊及學習繪畫、舞蹈等，可說是允文允武，孩子們穿上自己的族服、唱自己的歌，有了豐厚的文化基礎，山中的教育就會有「N種可能」。