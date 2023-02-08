奧萬大園區櫻花園步道周邊的緋寒櫻正盛開，繽紛色彩美不勝收。（南投林管處提供／楊靜茹南投傳真）

清境國民賓館25日起推限量版「見晴春日宴」，可邊賞櫻、邊享用清境風味餐。（楊靜茹攝）

奧萬大國家森林遊樂區的緋寒櫻、八重櫻及霧社櫻接續綻放，南投林區管理處周末舉辦「春櫻傳情」音樂會，讓遊客在櫻花樹下聽音樂、野餐、玩手作，若拍攝甜蜜情人照上傳到臉書粉絲頁「奧萬大情報站」並打卡，前100名者可獲紀念品。清境國民賓館25日起推限量版「見晴春日宴」，可邊賞櫻、邊享用清境風味餐。

「春櫻傳情」音樂會將於11日、12日登場，邀請薩克斯風、長笛、口琴及搖滾樂等樂團入園表演，園區備有野餐墊供遊客使用，讓遊客邊聽音樂、邊賞花、邊野餐；還有鳥類摺紙、蝴蝶髮夾、貓頭鷹名片夾、種子項鍊等DIY可乘，讓大人小孩一起動手做，不僅具環境教育意義，也讓賞櫻更有趣。

南投林管處表示，奧萬大園區櫻花園步道周邊的緋寒櫻正盛開，粉紅色的春櫻搭配翠綠山景，點綴著尚未褪盡的秋冬山色，繽紛色彩美不勝收；沙印停車場的八重櫻已蓄勢待發，預估下周開始也會陸續綻放，預估西洋情人節前後是賞櫻花的最佳時機。

奧萬大森林遊樂區指出，活動期間，遊客在於圈拍攝甜蜜情人照上傳到臉書粉絲頁「奧萬大情報站」指定的貼文下留言，並完成按讚、追蹤、打卡，前100名可獲得限定版紀念品束口袋或運動毛巾，歡迎到奧萬大體驗不一樣的情人節。

另清境農場國民賓館搶搭賞櫻商機，本月25日至下月12日將推出限量版「見晴春日宴」，戶外賞櫻區2人成行，提供賞櫻風味套餐、每人550元起，賞櫻包廂則提供10人份桌餐，提供限量的賞櫻席次或包廂供預約，讓遊客不用人擠人，能享受專屬的賞櫻時間及美食。