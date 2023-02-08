國內農業微生物大廠聯發生技，耗資1億元擴增新廠。(聯發生技提供)

屏東農業科技園區元老廠商聯發生物科技公司，原有生產能量已接近飽和，為了準備後續的產能，將興建一棟新的4層樓辦公大樓，8日舉行動土典禮，董事長劉健誼表示，將把台灣微生物發酵技術，透過雲端控制設備運轉，行銷到全世界。

聯發生物科技公司從事微生物菌研發、生產及代工等業務，2007年進駐農科園區，並於2008年完成廠房興建，曾獲得農委會科技農企業菁創獎、國家品質標章等榮譽；製造的微生物產品，包含微生物肥料、微生物農藥、環境用微生物與飼料添加用微生物，在國內農用微生物領域占有一席之地。

近年來，除了原有的微生物產品外，也積極地將科技與農業結合。劉健誼說，新廠主要是做雲端相關的農業設備，努力把台灣微生物技術提供到全世界，並且透過雲端控管設備，也能收集國內外常用的發酵菌株與技術回饋，成為一個數據收集與分析的大平台，有助學者後續進行開發研究。