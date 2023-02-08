災害防救為一項永續長期性工作，期喚起民眾防災意識。(圖／金門縣消防局提供)

金門縣2018年至2022年執行「災害防救深耕第3期計畫」，相關執行成果經內政部評核後榮獲「全國特優」的佳績，更已連續5年獲此殊榮，表現突出。消防局長呂英華表示，災害防救為一項永續長期性工作，各項工作今後仍將持續積極辦理，喚起民眾防災意識。

消防局指出，「災害防救深耕計畫」主要工作內容在於提升地方政府災防工作能力、強化地區災害韌性及促進民眾企業等參與防救災工作。

此計畫由消防局承辦，縣府各局處、鄉鎮公所、社區、企業等協辦，並委託協力機構銘傳大學執行防災工作總計18大項33小項，包含鄉鎮公所災防輔導訪視、建立水災潛勢調查技術流程、首長及各級人員災防教育訓練、防疫遠距技術轉移（小班教學）、鄉鎮收容所開設實兵演練、多元方式向民眾防災宣導、持續推動韌性社區與防災士、金門坡地災害評估、歷史聚落災前重建及調適策略擬訂、金門大橋複合性災害探討及國震中心TELES基礎資料更新等，並透過計畫經費充實縣府及鄉鎮災害應變中心硬體設備，培訓增加縣內防災士員額，輔導社區取得韌性社區標章及試辦公所區域治理等新興防災課題。

「災害防救深耕計畫」由內政部管考，執行期間消防局整合相關單位群策群力，使地區災防工作藉由深耕計畫平臺與日俱進，各項執行績效指標均符合內政部管考計畫要求，成績獲評為全國特優，且為連續5年獲此殊榮佳績，深獲中央與地方各級長官好評。

消防局長呂英華表示，災害防救為一項永續長期性工作，深耕計畫連續5年特優雖劃下一個完美句點，但並不是結束，各項工作今後仍需持續積極辦理，由公部門發起，進而推動共助、自助。

呂英華補充說，金門災害特性與台灣本島不同，災害綜合風險相對較低，但過去仍發生如莫蘭蒂風災之大規模災害，因此除各項工作例行性推動外，今（2023）年消防局將繼續執行「強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫」，持續提升與整合政府的防救災能量，期能喚起民眾防災意識，共同參與防救災工作，建立具備抗災衝擊及災後復原能力之韌性島嶼。