桃園市長張善政8日在市政會議介紹2位新上任首長，其中提到桃園大眾捷運公司董事長沈志藏時，3度重申「用人唯才」，直指過去桃捷副總多達4位屢遭批評，如今在秉持專業只留一位副總，他也預告沈會帶進優質的企業文化，若有殘留酬庸心態一定會「除惡務盡」。

「今天有2位新同仁第一次參加市政會議！」張善政8日在市政會議介紹桃園大眾捷運公司董事長沈志藏、龍潭區長黃世琪，他笑言大家Google沈志藏的名字，相信不會有重複的，讚沈在台北捷運公司服務的經驗豐富，有許多豐功偉業，樂見沈退休後仍願意替捷運再奉獻付出。

張善政數度重申「用人唯才」，不諱言過去許多議員都一再提醒桃捷公司用人有酬庸文提，外界也直指桃捷只有營運機場捷運線，未來有更大發展空間，但現在營運量並不高，副總卻比雙北還多。

「我們需要4位副總嗎？」張善政說，外界的質疑他聽到了，在秉持專業、用人唯才的前提下，第一階段會只留一位副總，第二階段則會倚重沈志藏，將優質企業文化帶進桃捷，如果還殘留酬庸心態的話務必「除惡務盡」，重申健康的企業應該要以專業導向。

沈志藏受訪表示，4名副總目前1名先解除代理副總職務、回歸高級管理師，2名因牽涉工作權，仍在勞資協議中，由唯一會留下、暫代總經理的副總溝通協調中。

「務必先讓高層人事穩定！」沈志藏不諱言，4個副總確實太多，他指出，就像民間企業，景氣不好時會調整主管、縮減人力，都是公司治理正常檢討，強調企業要看長遠經營發展，至於會有多少副總，將視業務跟未來發展方向滾動檢討，未來還有綠線要經營，會有2個或3個副總也不一定，重申桃捷是有發展性的永續企業，務必專業任用。

據了解，北捷年運量5.3億人次，設有3名副總；新北捷運公司只有1位副總；而桃捷年運量約1374萬人次，只有北捷的2.5％，前市府聘任高達4名副總。

張善政也提到用人唯才同樣適用市政府，市府局處首長近期陸續調整幕僚人選，他並介紹新上任的龍潭區長黃世琪，過去是公所主祕，從基層做起，一路從鄉公所時代的課員、村幹事再到升格後的課長、主祕，派令已拿到，將於明天正式交接，期待黃好好跟鄉親溝通，進一步發揮為地方服務的功能。