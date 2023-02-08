周三泛歐Stoxx 600指數早盤上漲2.85點或0.61%，為4621.04點，指數觸及自2022年4月以來新高。
鮑爾在周二表示，2023年將是通膨明顯放緩的一年。該話被解讀為較不鷹派的立場。然而鮑爾也承認，上周五重磅的美國就業資料，顯示對抗通膨的奮戰，仍需要「相當長的一段時間」。
化工股上漲1.5%，領漲其它板塊。
德國化工巨頭林德以及荷蘭塗料公司Akzo Nobel分別上漲2.4%和6.5%；兩家公司稍早都給出2023年較佳的財測。
受到聯準會鮑爾(Jerome Powell)樂觀訊號的影響，歐股早盤觸及近九個月新高；此外，林德(Linde)和Akzo Nobel的樂觀財測，也引領化工股走高。
周三泛歐Stoxx 600指數早盤上漲2.85點或0.61%，為4621.04點，指數觸及自2022年4月以來新高。
鮑爾在周二表示，2023年將是通膨明顯放緩的一年。該話被解讀為較不鷹派的立場。然而鮑爾也承認，上周五重磅的美國就業資料，顯示對抗通膨的奮戰，仍需要「相當長的一段時間」。
化工股上漲1.5%，領漲其它板塊。
德國化工巨頭林德以及荷蘭塗料公司Akzo Nobel分別上漲2.4%和6.5%；兩家公司稍早都給出2023年較佳的財測。
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