藝人隋棠昨（7）日遭指控是惡鄰居，放任小孩在凌晨製造噪音，而她也在臉書發出千字文還原事件。小兒科醫師陳木榮有感而發，回想起多年前租屋在1樓，被樓上「叩！叩！」聲吵了半年快要精神耗弱，一度拿出聽診器尋找聲音源頭，最後才發現真凶竟然在地下室，只靠著幾條抹布就讓噪音永遠消失。

「樓上發出來的聲音不見得是樓上製造的！」陳木榮在臉書粉專《柚子醫師的育兒診療室 - Dr.陳木榮醫師》發文表示，10多年前他剛搬進1樓的租屋處就發現，樓上整天三不五時就會發出「叩！叩！」的聲音，他為此特地搬出高腳梯，拿著聽診器貼著天花板一寸寸聽，發現最大聲的位置在書房天花板。

陳木榮判斷，這個聲音並非小孩跑跳、也不是拉動桌椅的聲音，猜想是樓上長者坐在搖椅上造成，幸好噪音總在半夜12點前結束，他也沒有特地和鄰居反應，但惱人的是，每天早上6點半過後是噪音高峰，總會持續2、3個小時，直到9點過後才會減少，到了下午5點多又故態復萌，半年多以來，讓陳木榮被吵到精神耗弱。

某天下午5點多，陳木榮無意間往窗外一看，發現每當有車子開下停車場，天花板就會傳來「叩！叩！」的聲響，他趕緊跑到停車場觀察，發現排水溝上方有一個鐵柵欄，只要車子的前後輪經過，就出現噪音，這個聲音經由整棟大樓鋼筋水泥的傳導到他的房間。

陳木榮靈機一動，回家拿了幾條抹布塞進鐵柵欄的縫隙，至此以後，困擾他半年多的噪音未曾出現，讓他直說：「樓上的聲音有可能是樓上發出來的，但是可能不是樓上製造的」。

貼文曝光後，引來近萬網友按讚朝聖，「我家大樓也是，後來塞很多腳踏車內胎才解決聲音」、「這是真的，很多大樓牆面會產生共振」、「非常理性，不帶情緒，完美解決事情」、「根本柯南！能發現原因真的太厲害了」、「我現在住透天的，頂樓是水塔，也是常常聽到樓上有人在跑跳」。