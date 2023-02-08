法人預估，在整體顯卡市場清庫已屆尾聲、新品效益逐步發酵下，加上技嘉伺服器業務有新訂單加持，首季營收可望較上季小幅回溫。

技嘉去年度合併營收順利站穩千億元大關，展望今年後市，董事長葉培城先前指出，國際經濟情勢仍有變數、尚不能太過於樂觀，不過技嘉在商用領域的伺服器事業新訂單挹注，全年營運動能續看雙位數增長，至於在消費性事業中的主機板、顯示卡兩大主力業務，自第一季起陸續有新一代的CPU、GPU產品推出外，搭載次世代處理器的筆電新品也將於第一季推出，仍期有新品效益帶動。

短期來看，技嘉認為總體經濟發展仍趨保守，消費市場受到通膨影響的陰影未褪，因此對於板卡業務保持審慎樂觀看法。另在商用伺服器事業方面，技嘉百分之百持有之子公司技鋼科技亦已於1月1日正式分割，預期更具彈性、靈活性的資源分配及競爭力的提升，將有助於其在伺服器領域爭取更多成長機會。