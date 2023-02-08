外資現貨買超141億元，期貨淨多單增加至11,766口。自營商選擇權淨部位，目前略以賣賣權作布局。近月選擇權籌碼，賣權OI大於買權OI之差距為3萬餘口，賣權OI增量積極大增，目前選擇權下檔支撐墊高。
群益期貨指出，外資買期貨買現貨，自營商選擇權呈現保守，月選樂觀表態，整體籌碼面略為樂觀。技術面台股大漲但量能仍嫌不足，目前在年線壓力尚未突破下，短線台股可待拉回再以選擇權樂觀操作。
受美股四大指數反彈激勵，台股8日呈現跳空開高走高格局，盤中一路震盪上揚，終場台股收在15,600附近位置，成交金額放大至2,260億。台股於亞股之中呈現最強，目前仍待台股量能明顯放大回升後，短線台股將能挑戰萬六關卡位置。
外資現貨買超141億元，期貨淨多單增加至11,766口。自營商選擇權淨部位，目前略以賣賣權作布局。近月選擇權籌碼，賣權OI大於買權OI之差距為3萬餘口，賣權OI增量積極大增，目前選擇權下檔支撐墊高。
群益期貨指出，外資買期貨買現貨，自營商選擇權呈現保守，月選樂觀表態，整體籌碼面略為樂觀。技術面台股大漲但量能仍嫌不足，目前在年線壓力尚未突破下，短線台股可待拉回再以選擇權樂觀操作。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。