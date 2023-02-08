外資現貨買超141億元，期貨淨多單增加至11,766口。自營商選擇權淨部位，目前略以賣賣權作布局。近月選擇權籌碼，賣權OI大於買權OI之差距為3萬餘口，賣權OI增量積極大增，目前選擇權下檔支撐墊高。

群益期貨指出，外資買期貨買現貨，自營商選擇權呈現保守，月選樂觀表態，整體籌碼面略為樂觀。技術面台股大漲但量能仍嫌不足，目前在年線壓力尚未突破下，短線台股可待拉回再以選擇權樂觀操作。