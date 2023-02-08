藍天救援隊攜大陸地震報警系統投入土耳其震災救援。（中新社）

中國新聞網報導，中國大陸第三支、也是民間第二支赴土耳其震災救援隊，由重慶藍天體系精選9名地震救援專業人士，組成重慶市藍天救援隊先遣隊，攜帶熱成像無人機、地震破拆系統、雷達生命探測儀、衛星地面站、衛星電話、救援現場專用地震報警系統等救援設備，已於7日晚6點在重慶萬州集結出發，先前往武漢天河國際機場，再奔赴土耳其地震災區。

據指出，藍天救援隊在得知土耳其地震災情後，6日晚發布《藍天救援隊土耳其地震救援報備通知》，啟動大陸全國備勤工作。此次後續將有100多名藍天救援隊隊員乘專機前往土耳其。這些隊員都具有豐富的地震救援經驗，曾多次參與地震救援工作。重慶市藍天救援隊土耳其抗震救災國際援助隊到達武漢天河國際機場後，於8日下午出發前往土耳其，預計任務週期為20天。

重慶藍天救援隊隊長駱明文說：「隊員們到達土耳其地震災區開展國際救援工作，將展示我們的專業救援能力和中國民間救援力量，弘揚好國際人道主義精神，搶救和保護好土耳其地震災區民眾的生命財產安全，我相信我們一定能夠完成此次抗震救災國際援助任務。」

成都高新減災研究所8日發布消息稱，「四川智造」救援現場專用地震報警系統，已隨藍天救援隊隊員飛赴土耳其，這也是中方地震救援報警系統首次走出國門服務救災。

據悉，救援現場專用地震報警系統（報警系統）由成都高新減災研究所、中國地震局地震預警技術研究成都中心、中國地震局地球物理研究所、地震預警與多災種預警應用資訊技術四川省重點實驗室聯合研發，具有超強防誤報功能，確保地震預警資訊的準確性、及時性和安全性。

據介紹，當地震救援現場及周邊地區發生地（餘）震時，報警系統將利用地震縱波比地震橫波傳播速度快的原理，在破壞性的地震橫波到達前自動接通救援人員的對講機，並發出報警聲音，提醒救援人員快速避險，從而減少地（餘）震給救援人員帶來的傷害。

「此前，救援現場專用地震報警系統已服務過2013年四川蘆山規模7.0地震、2014年雲南魯甸規模6.5地震、2017年九寨溝規模7.0地震等地震救援現場，為救援人員的生命安全保駕護航。」中國大陸地震局地震預警技術研究成都中心、成都高新減災研究所所長王暾介紹。