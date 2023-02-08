屏東驚見禽流感，現場撲殺1萬隻土雞。(屏縣府提供)

屏東縣動物防疫所於2月4日接獲鹽埔鄉1處土雞場主動通報，飼養雞隻有異常死亡，即依標準作業程序啟動防疫機制，前往將該場雞隻移動管制、場區及周邊進行噴灑消毒作業，並採樣檢體檢驗，8日確認混合感染H5N1及H5N2亞型高病原禽流感病毒，動物防疫所已赴該場執行撲殺作業，現場撲殺1萬525隻紅羽土雞，並再次督導業者完成場區清潔及消毒工作，降低疫情傳播風險。

屏東動防所所長李永文表示，此案例是今年縣內第2起案例，動防所已同步啟動該場半徑3公里內周圍養禽場監測採樣工作及周邊半徑3至5公里進行訪視輔導，訪查轄內禽場有無可疑病例，以確認周圍場家禽健康情形及無病毒活動，以控制病毒及疫情散播。

近期受輻射冷卻影響，屏東日夜溫差大，易造成禽隻緊迫，請養禽場業者應適時開啟禽舍保溫設備，同時維持防鳥設施正常運作，並採統進統出飼養模式，落實場區各項門禁管制，人員、車輛、運輸載具及器具進出也應澈底消毒，有效避免透過生物媒介物傳播，降低發病機率。

動防所也呼籲，養禽業者配合動物防疫機關監測採樣，並每日自主觀察場內家禽健康狀況，如發現異常，要立即通報防疫機關即時處理，以利控制及防範疫病傳播，未依規定通報者，依「動物傳染病防治條例」規定撲殺動物不予補償，且另處新臺幣5萬元以上、100萬元以下罰鍰。