曾在美國職籃聯盟NBA創造「林來瘋」驚奇的林書豪加盟台灣職籃P. LEAGUE＋高雄17直播鋼鐵人隊，鋼鐵人球團8日為林書豪舉辦加盟記者會，這也代表未來林書豪將與效力新北國王的弟弟林書緯成為對手，對此，林書豪透露，自己一點也不期待跟弟弟對打。

林書豪以一襲輕鬆裝扮亮相，從球團總經理高景炎手中接過鋼鐵人7號球衣，宣告正式加盟高雄鋼鐵人。由於弟弟林書緯同樣在P. LEAGUE＋聯盟打球，但效力於新北國王隊，這也代表林書豪、林書緯未來將上演「兄弟鬩牆」的戲碼，各界都相當期待。

林書豪表示，他跟弟弟的關係非常好，時不時就會互相聯繫，他曾和家人及弟弟討論，他真的不想跟弟弟當競爭對手，但他認為弟弟現在的表現很好，他不想打亂弟弟的節奏，確實沒想過有跟弟弟當對手的1天，他完全不期待，也從來不想跟林書緯對打。

另外，林書豪回到台灣P. LEAGUE＋聯盟打球，後續將會與林志傑、楊敬敏等黃金世代的指標球員對戰，對此，林書豪表示，他一直非常尊重這些球員，因為有他們的生涯表現，才激勵他打球的動力，所以他完全沒興趣跟他們競爭，而是覺得可以跟他們一起上場打球，是他非常大的榮幸。

P. LEAGUE＋執行長陳建州出席林書豪加盟記者會時表示，期待林書豪對於台灣籃球帶來的影響力，也迫不及待想看到他與黃金世代球員和年輕選手們的對決。他最期待林書豪跟林志傑交戰，因為2人的年紀沒差那麼多，而且林志傑現在就保持得跟30歲球員一樣，相信球迷也很想看到這樣的對決。