真的是台灣can help！土耳其敘利亞6日發生大地震後，台灣隨即整備救難隊伍，當天晚上第一梯共40名救難人員立刻出發，已經在今日（2/8）中午12時左右抵達土耳其災區阿德亞曼（Adyaiman），他們的身影也登上當地媒體版面。
從土耳其CNN頻道傳來的畫面，可以看到台灣首支救難隊共40名救難員、3隻搜救犬，攜帶近5噸重器材，一路上經過轉機和陸上交通接駁，已經正式抵達災區並投入救援。而除了土耳其當地媒體，美聯社（AP）和美國之音（VOA）也刊登台灣派遣救援的消息，英國廣播電台（BBC）更在IG發文時，以「台灣搜救隊」為封面。
據BBC報導，土耳其和敘利亞災區受到惡劣氣候影響，下雨加上降雪，阻礙了救難工作的進行，卻不阻礙救難人員挺進的決心。「許多國家，包括來自義大利、美國、以色列和台灣的專業隊伍，都已在前往災區的路上，」BBC表示。透過這些媒體報導，台灣人的力量也再次被世界看見，實踐Taiwan can help！
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