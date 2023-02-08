真的是台灣can help！土耳其敘利亞6日發生大地震後，台灣隨即整備救難隊伍，當天晚上第一梯共40名救難人員立刻出發，已經在今日（2/8）中午12時左右抵達土耳其災區阿德亞曼（Adyaiman），他們的身影也登上當地媒體版面。

Our first team arrived at Adiyaman Province, the hardest-damaged area at 11:50 a.m.

After reporting on duty to on-site SCC1, they immediately accepted the task and established an operational base. #Türkiye_Taiwan🇹🇷🇹🇼#TurkeyEarthquake

📌Video from CNN pic.twitter.com/Ioo6h6UTHz — 消防署 (@NFA_TAIWAN) February 8, 2023

從土耳其CNN頻道傳來的畫面，可以看到台灣首支救難隊共40名救難員、3隻搜救犬，攜帶近5噸重器材，一路上經過轉機和陸上交通接駁，已經正式抵達災區並投入救援。而除了土耳其當地媒體，美聯社（AP）和美國之音（VOA）也刊登台灣派遣救援的消息，英國廣播電台（BBC）更在IG發文時，以「台灣搜救隊」為封面。

據BBC報導，土耳其和敘利亞災區受到惡劣氣候影響，下雨加上降雪，阻礙了救難工作的進行，卻不阻礙救難人員挺進的決心。「許多國家，包括來自義大利、美國、以色列和台灣的專業隊伍，都已在前往災區的路上，」BBC表示。透過這些媒體報導，台灣人的力量也再次被世界看見，實踐Taiwan can help！