居住高雄37歲曾姓男子因工作在台東知本地區租屋，台東縣警察局刑事警察大隊7日偵辦販毒案，至其租屋處搜索，身藏毒品的曾男見到警方前來，竟破壞天花板逃至隔壁房間衣櫃躲藏，警方除查獲20多公克的海洛因及安非他命，還發現1把非製式手槍及子彈6發，警方詢問後，將曾男依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例移送台東地方檢察署偵辦。

台東縣警察局刑事警察大隊偵辦販毒案，持搜索票前往台東市知本地區一間租屋處執行搜索，在曾男身上查獲數包毒品海洛因及安非他命共計20多公克及電子磅秤等相關證物。隨後並在曾男藏放槍枝處所起獲1把非製式手槍及子彈6發，警詢後曾嫌依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例等案，移送台東地方檢察署偵辦。

警方表示，該租屋處內躲藏多名毒品人口，其中家住高雄曾姓男子，有槍枝、毒品、詐欺等多項刑案紀錄，因身上持有毒品恐被查獲，見警方前來，遂破壞天花板往上逃竄至隔壁屋內房間衣櫃躲藏，經警方人員鍥而不捨執行搜索才查獲。曾姓男子供稱經由朋友介紹從高雄前來台東找工作，因待在朋友租屋處無聊才會購得槍枝來把玩。

台東縣警察局長陳錦坤強調相當重視台東的治安，將各級毒品、槍枝列為重點查緝項目，並會向上追溯槍枝來源，警方呼籲，偵查作為將會持續進行，為社會治安盡更多心力。

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